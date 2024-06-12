عرض شقيق "كهربا" على الطب الشرعي في واقعة تشاجره مع رضا البحراوي

تواصل نيابة المعادى الجزئية، التحقيق في واقعة، تعدى شقيق لاعب الكرة محمود عبد المنعم كهرباء، على مطرب المهرجانات رضا البحراوى بالسب وكسر سيارته.

وأمرت النيابة بعرض المتهم واثنين آخرين على الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات من عدمه.

ووجهت النيابة لهم تهم الاعتداء وتحطيم ملكية خاصة والسب والقذف وآثارة الذعر بين المارة، وأمرت بحبسه واثنين آخرين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وجاء في التحقيقات الأولية، أن شقيق كهرباء كان من ضمن المدعويين بأحد الأفراح، التي كان يحييها البحراوى، وأثناء دخوله للفرح لم يحيه البحراوى بالنهج المتبع في الأفراح، مما أثار غضب وحفيظة الأخير، فترصد له أثناء خروجه ونشبت بينهم مشادة كلامية، وقام بسبه وكسر زجاج السيارة الخلفي له بمعاونة اثنين من أصدقائه.

وأمرت النيابة بالتحفظ علي السيارة ملك المجني عليه لفحصها من قبل لجنة فنية، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة واستدعاء شهود العيان، وباشرت التحقيق مع المتهم.

كان قد تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغًا من مطرب المهرجانات رضا البحراوى أفاد فيه، أن شقيق محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب النادي الأهلي تشاجر معه بدائرة القسم.

وقال في المحضر إنه بعد انتهاء من فقرة غنائية، على باخرة عائمة، وأثناء خروجه فوجئ بشقيق «كهربا» ومعه عدد من الأشخاص يسبونه وقامو بكسر زجاج السيارة الخلفي، وحرر محضر بالواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالمعادي، القبض على شقيق لاعب كرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا، لاتهامه بالتعدي على الفنان رضا البحراوي.