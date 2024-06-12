اليوم.. طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار على السواحل الشمالية وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح

كما يشهد اليوم الأربعاء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وشبورة مائية خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 29 وعلى شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 29 درجة.