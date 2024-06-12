الثانوية العامة 2024.. بدء توافد الطلاب على لجان امتحان الاقتصاد والإحصاء 2024 بالإسكندرية

بدأ منذ قليل توافد طلاب الصف الثالث الثانوي بالإسكندرية على لجان الامتحانات، لأداء امتحان المواد غير المضافة للمجموع، لمادة الاقتصاد والإحصاء، حيث يؤدي 54502 طالبا بالثانوية العامة في الإسكندرية، منهم 17455 طالبا للشعبة الأدبية، و24280 طالبا لشعبة العلوم، و(10565) طالبا لشعبة الرياضيات و(2202) طالب للدولي.

يبدأ امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء 2024 في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء 12 يونيو ويستمر لمدة ساعة ونصف الساعة، وينتهي في تمام الساعة العاشرة والنصف، لليوم الثاني من امتحانات الثانوية العامة 2024 ضمن المواد غير المضافة للمجموع.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت يوم الاثنين الماضي 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.