أوركسترا مزيكا تحيي حفل أساطير الطرب في باريس

تستعد المطرية اللبنانية كارلا رميا لإحياء حفل موسيقي ضخم لنجمات الزمن الجميل مع أوركسترا مزيكا، في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك مساء 9 ديسمبر.

وتقدم أوركسترا مزيكا حفل "الديفاز" الذي تعيد خلاله إحياء توليفة من أشهر أغنيات أساطير الطرب في العالم العربي مثل كوكب الشرق أم كلثوم ووردة وجارة القمر فيروز، بشكل موسيقي أوركسترالي ضخم بصوت المطربة اللبنانية كارلا راميا، مدربة برنامج المواهب الشهير ستار أكاديمي، وتحت قيادة المايسترو أمل القرمازي.

ويعقب حفل الديفاز النجاح الجماهيري لآخر حفلات أوركسترا مزيكا في باريس مع اللبناني رامي عياش، الذي قدم خلاله أكثر من 15 أغنية من أشهر أعماله بتوزيع أوركسترالي لأول مرة أمام جمهوره الفرنسي على مسرح التريانو العريق، وذلك خلال شهر مايو الماضي.

وتعد "فرقة مزيكا" هي أول أوركسترا موسيقية عربية في أوروبا، بدأت رحلتها منذ عشر سنوات، وتعيد إحياء التراث الموسيقي العربي بشكل أوركسترالي مميز للجمهور الغربي تحت قيادة المايسترو أمل القرمازي، أول قائدة أوركسترا عربية في أوروبا، عازفة كمان ومؤلفة موسيقية حائزة على جوائز عالمية، حاصلة على الدكتوراه من جامعة السوربون، كما تعمل مستشارة أولى لجامعة هارفارد الأمريكية ومؤسسة الفيلهارموني بباريس.