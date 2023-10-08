بيراميدز يفوز علي إنبي بهدف في الدوري

حقق فريق بيراميدز انتصار صعب علي نظيرة إنبي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي استاد الدفاع الجوي في الجولة الـثالثة من الدوري المصري الممتاز(دوري النيل)

احرز هدف المباراة الوحيد اللاعب فيستون ماييلي وسجله لفريق بيراميدز من رأسية قوية تسكن شباك إنبي في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

وبدأ إنبي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – أحمد صبيحة – سيف الخشاب

الوسط: علي فوزي – أحمد العجوز – زياد كمال – مصطفى دويدار

الهجوم: أحمد جمال – أحمد أمين "قفة" – رفيق كابو

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز الي سبع نقاط، بينما توقف رصيد إنبي عند نقطة واحدة من ثلاث جولات بالدوري.