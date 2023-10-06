رائعة لوريان.. مصطفى محمد مرشح لجائزة أفضل هدف بالدوري الفرنسي (فيديو)

يصارع النجم المصري مصطفى محمد، المحترف ضمن صفوف نانت، نجومًا كبارًا على جائزة أفضل هدف في بطولة الدوري الفرنسي عن شهر سبتمبر الماضي.

ويقدم مصطفى محمد مستوى مميزًا هذا الموسم مع نانت، حيث سجل 5 أهداف في 7 مباريات، ينافس بها كيليان مبابي صاحب الـ7 أهداف على صدارة هدافي الدوري الفرنسي، وذلك بالرغم أنه تعرض للطرد خلال مباراة الكناري ضد ستاد رين بالجولة السابعة من عمر مسابقة «ليج 1» بسبب اعتراضه على حكم اللقاء، الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجهه في المواجهة التي خسرها فريقه بنتيجة 3-1.

وسجل الأناكوندا، هدفًا رائعًا من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، في مباراة نانت ولوريان بالجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وينافس مهاجم المنتخب الوطني، المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان و4 لاعبين آخرين، على جائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي عن شهر سبتمبر.

وتسلم مصطفى محمد، أمس الخميس، جائزة أفضل لاعب في نادي نانت عن الشهر الماضي، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعدما حصل عليها في شهر أغسطس 2023.