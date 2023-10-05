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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جهود أمنية لكشف غموض تغيب فتاة عن منزلها ببنها

تغيب فتاة
تغيب فتاة
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تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية من جهودها لكشف غموض تغيب فتاة عن منزلها بقرية كفر فرسيس، التابعة لمركز ومدينة بنها.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت بلاغًا من والد فتاة بتغيب نجلته "إيمان حمدي إبراهيم عبدالشافي"، عن منزلها منذ أمس، حيث خرجت في تمام الساعة 12 ظهرًا، لشراء بعض المستلزمات من شارع عطا بمدينة بنها، ولم تعد إلى المنزل، وفشلت جميع المحاولات في الوصول إليها.

كشفت تحريات أجهزة الأمن، أن الفتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، وتدرس في آخر سنة من الدبلوم الفني، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض تغيب الفتاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.


 

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الأجهزة الأمنية بالقليوبية مدينة بنها محافظة القليوبية تغيب فتاة
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