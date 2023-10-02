"موديست" يعود لقيادة هجوم الأهلي أمام إنبي

أغلق الجهاز الفني للنادي الأهلي ملف بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التأهل لدور المجموعات على حساب سان جورج الإثيوبي بعد الفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة 7- 0 في رحلة الدفاع عن اللقب القاري، وبدأ الفريق استعداداته لمباراة إنبي غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر والتي يسعى المارد الأحمر للتتويج بها للموسم الثاني على التوالي.

ويسعى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لتجهيز اللاعبين المصابين على أمل الدفع بهم في مباراة نصف نهائي الكأس وتجهيزهم للمرحلة القبلة التي تشهد ضغطا كبيرا في المباريات على الصعيد المحلي أو بطولة الدوري الأفريقي التي يبدأ الأهلي مشواره فيها يوم 20 أكتوبر الجاري بمواجهة سيمبا التنزاني.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة إنبي في نصف نهائي الكأس عودة المهاجم الفرنسي أنتوني موديست للتشكيل بعدما غاب عن مباراتي سان جورج الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا لعدم القيد في القائمة الأولى للمارد الأحمر، كما تم وضع برنامج بدني وفني مكثف لتجهيز اللاعب خلال الأسبوعين الماضيين بعدما شارك في مباراة المصري بالجولة الأولى من الدوري ولكنه لم يتمكن من الظهور بشكل مميز.

كما يعود المغربي رضا سليم أيضا لتشكيل الأهلي بعدما فضل الجهاز الفني بقيادة “كولر” منح راحة من مباراة الإياب أمام سان جورج الإثيوبي بعدما اشتكي اللاعب من إجهاد عضلي في التدريبات، كما يعود أيضا صلاح محسن بعد الغياب عن المباراة الأخيرة للإصابة.

من ناحية أخرى أصبحت الإصابات التي يتعرض لها عدد كبير من لاعبي الفريق بمثابة “صداع في رأس” الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في ظل تعرض أكثر من لاعب لإصابة عضلية مع بداية الموسم ورغم أن الفريق لم يخوض عددا كبيرا من المباريات في الفترة الأخيرة.