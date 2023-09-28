رئيس وحدة حياة كريمة يتفقد نسب تنفيذ 55 مشروعا بقريتى العتمور قبلى والعباسية بكوم أمبو

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لتلافى كافة الملاحظات والعقبات وحل المشكلات أولاً بأول، بالإضافة إلى متابعة سير العمل داخل المجمعات الحكومية والخدمية التى بدأت التشغيل التجريبى لها بمختلف القرى والنجوع المستهدفة من أجل التفاعل مع المواطنين والاستفسار عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة ورصد أهم مطالبهم وإحتياجاتهم، جاء ذلك إستمراراً للمتابعة المتواصلة لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية “التطوير الشامل للريف المصرى ..حياة كريمة”.

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأن بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم القيام بجولة مفاجئة لتفقد 55 مشروعا من المشروعات الجارية بقريتى العتمور قبلى والعباسية وتوابعهما بمركز كوم أمبو والتى تخدم 80 ألف و823 من المواطنين والأهالى .

وأشار إلى تفقد المعاملات وتقديم الخدمات داخل 3 من المجمعات الحكومية والخدمية بإجمالى 350 معاملة تختص بخدمات التضامن والتموين وخدمات الوحدة المحلية القروية ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات تطوير ورفع كفاءة مدرسة العتمور قبلى ، وإنشاء نقطة إسعاف العباسيه ، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والخطوط الرئيسيه ، وأيضاً مشروع تدعيم خطوط وشبكات الكهرباء بالقرية الأم العباسية بعدد 19 محول كهربائى مع إحلال وتجديد شامل لأعمدة الكهرباء والإنارة وذلك بنسب 100% لكل مشروع ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء شباب العتمور قبلى بنسبة 90% .

وقد أوضح المهندس ناحج مصطفى أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة حسن الإستقبال والتعامل مع المواطنين داخل المجمعات الحكومية والخدمية والإهتمام بتيسير وتسهيل الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة وضمان حصولهم على الخدمات المطلوبه فى أقصر وقت .

وأشار إلى ضرورة الإهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها، علاوة على عدم التهاون واستبعاد واستبدال المقاولين المقصرين لضمان دفع مستويات ومعدلات الإنجاز والإنتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة .

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