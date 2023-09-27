وزارة العمل: صرف إعانات للعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية

أعلنت وزارة العمل فى بيان لها، عن انعقاد اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة بمديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، والتصديق على 13 حالة رعاية صحية واجتماعية عن شهر سبتمبر بإجمالي مبلغ 28 ألف جنيه، ضمن جهود المديرية فى دعم العمالة غير المنتظمة صحيًا وإجتماعيًا وتأمينيًا، من خلال منح دورية واستثنائية فى حالات العجز والوفاة والإصابة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتلك الفئة ورعايتها وحمايتها وتوفير كافة سبل الدعم لها لتحيا حياة كريمة، مع العمل على استكمال حصر وتسجيل تلك الفئة على أرض الواقع وزيادة الأعداد المسجلة لتشمل كل العاملين من تلك الفئة.

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إن اللجنة تشكلت من أحمد حامد مدير إدارة العمالة غير منتظمة، وسامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وحازم محمد عبدالسلام ممثل التأمينات الإجتماعية، والدكتور أحمد بركات ممثل التأمين الصحى،وجبريل عبدالوهاب ممثل عن مديرية التضامن الاجتماعى، وهنية أمين ممثلة عن مديرية الزراعة،ورمضان متولي ممثل عن النقابة العامة للعاملين بمديرية الزراعة، ودعاء علي ممثلة عن ديوان عام المحافظة، وذلك لبحث صرف الإعانات المستحقة لعمال من المسجلين بقاعدة البيانات لرعايتهم صحيًا وإجتماعيًا وفقًا للشروط والأحكام الخاصة بتلك الفئة، مؤكدًا استمرار المديرية وأجهزتها فى دعم العمالة غير المنتظمة وحمايتها فى مواقع العمل المختلفة.

FB_IMG_1695827541765