مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الثلاثاء، مرتفعًا 40.30 نقطة ليقفل عند مستوى 10918.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 203 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، وساسكو، وأميانتيت، ومجموعة الحكير، والدريس الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الباحة، وثمار، والعقارية، وسمو، والمطاحن الألى الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.86% و6.25%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، والأهلي، ودار الأركان، ولومي هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات لومي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 169.84 نقطة ليقفل عند مستوى 22406.83 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 86 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.