بدء توافد المواطنين على مقرات الشهر العقاري بالقاهرة لعمل توكيلات لمرشحي الرئاسة.صور.

بدأ آلاف المواطنين التوافد على مقرات الشهر العقاري بالقاهرة لعمل توكيلات لمرشحى الانتخابات الرئاسية.

وتستعد الدولة خلال الأشهر المقبلة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة .

وسيعمل المرشحون المحتملون على الحصول على تزكية 20 عضوًا من مجلس النواب أو نيل تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراقهم للترشح كما ينص القانون.

ووضع قانون الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث يحق لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

والخطوات المطلوبة لاستخراج المواطن تأييدا لأحد المشرحين من واقع القانون والقرارات السابقة، وهي كالتالي:

- التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

- لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، و لا أن يؤيد أكثر من مرشح.

- لكل مواطن نموذج تأييد، ولا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد من أكثر من مواطن.

- يقوم موظف التوثيق بالتحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات.

- يتم إثبات اسم المؤيد و محل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومى، وإثبات ما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبى الترشح.

- يُوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه.

- على الموظف إعلام المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات التصديق بعقوبة تكرار تأييده لأي مرشح.

- لا يُقبل التأييد بطريق الوكالة.

- يُحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له إحداهما، وتُحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق.

- لا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج المخصص لذلك.

- يتم التصديق على توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.

- بالنسبة للمصريين المتواجدين خارج مصر الراغبين فى تأييد أحد طالبي الترشح تتبع ذات القواعد، ويتم التصديق على توقيعاتهم بمعرفة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

- يترتب على تأييد المواطن لراغب الترشح نفسه أكثر من مرة أو تأييده مرشح آخر، استبعاد تأييداته كلية، فضلا عن العقوبة المقررة.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، من ثبت تكرار تأييده لمرشح واحد أو مرشح آخر

381018285_838366051153120_3870338906154488890_n

381586803_620077613542231_5311867820541648924_n

381592667_1386686762196006_7975145308290087264_n

383396240_248315451540375_2928309057871366960_n

383684355_856184082796745_2410553615587528018_n

383816004_2588378654662182_1059581278662194807_n

383911942_778708760932349_2079056903255874500_n (1)

383911942_778708760932349_2079056903255874500_n

384026684_954155015654424_4708829944787997241_n

384030004_2191733481026127_7496556223504292836_n

384035784_1008670750472034_8817594900411634992_n

384079326_669122128280701_2897199987950475082_n

384084107_1004575224129331_4711023865311173798_n

384101643_824803812984051_3046816590033970835_n

384130212_651217873738424_2084346108640031266_n

384130218_246292917953653_3454401466105928053_n

384135516_639017654887844_7057232075132511747_n

384156418_834496305143307_3234239103444147349_n

384165990_6632587773489910_1329099362397779473_n