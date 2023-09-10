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الأحد 10 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

هرم هوارة بالفيوم يفتح أبوابه أمام السائحين (صور)

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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تتميز محافظة الفيوم بسمات طبيعية مميزة جعلت منها مقصداً للسياح على مر العصور، فاشتهرت بمعالمها السياحية وانتشرت بأنحائها المناطق الأثرية التي يفد إليها المعجبون من جميع دول العالم. فامتلكت بذلك كل المقومات التي تضعها على خريطة السياحة العالمية، حيث يعتبر هرم هوارة من أكثر المناطق جذباً للسياح. 

وكشفت إدارة الوعي الأثري بقيادة نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الاثري بمنطقة آثار الفيوم، أنها حرصت على رصد حركة السياحة بالمناطق الاثرية بمحافظة الفيوم ومتابعتها بصورة دورية.

وجاء ذلك فى إطار توجيهات قيادات وزارة السياحة والآثار، وحرص الدكتور علي البطل مدير عام اثار الفيوم بضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية.

اوضحت نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الاثري ان منطقة هرم هوارة الأثرية استقبلت اليوم وفدًا من امريكا.


زار محافظة الفيوم للإستماع بالأجواء الطبيعية الخلابة، وما تحويه من مقومات متفردة في المجالات البيئية والأثرية.

وأبدى السياح اليوم سعادتهم بزيارة المنطقة الأثرية وحسن استقبال وتنظيم العاملين بمنطقة هرم هوارة الأثرية.

وجاء ذلك في إطار حرص إدارة الوعى الأثري، على تنشيط حركة السياحية بالمحافظة لدورها الكبير في دعم الاقتصاد.

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