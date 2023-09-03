"ستبقي في قلوبنا ".. الزمالك يحيى ذكري وفاة الجوهري

أحيا نادي الزمالك، ذكري وفاة محمود الجوهري أحد أفضل المدربين في تاريخ الكرة المصرية ومدرب الزمالك الأسبق والذى حققه معه أكثر من بطولة.

وكتب النادي الأبيض عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك” اليوم الأحد، تحل اليوم ذكري وفاة "الكابتن محمود الجوهري" أحد أعظم المدربين لفريقنا على مر العصور، ستبقي في قلوبنا دائمآ يا جنرال.

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في تنزانيا.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك اللجنة التي تدير الزمالك حاليا بعدم اجراء اي تغيير على الأجهزة الفنية للاستقرار.