٧ سبتمبر.. النطق بالحكم على المتهمين بقتل مالك محلات الفقير بعد إحالة أوراقهم للمفتي

حددت محكمة جنايات الجيزة جلسة ٧ سبتمبر للنطق بالحكم على المتهمين بقتل مالك سلسلة محلات الفقير بأكتوبر

كانت المحكمة أحالت أوراق ١٢ متهما لفضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعى حول اعدامهم

البداية بتلقي المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة؛ إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سماع دوي إطلاق نيران داخل مزرعة أشجار موالح بطريق الواحات بدائرة القسم؛ وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "حمادة الفقير" مالك المزرعة وصاحب سلسة محلات الفقير؛ وبعمل التحريات تبين قيام 3 أشقاء المنوطين بحراسة أحد المواقع تحت الإنشاء بذات المنطقة بالتواصل مع المجني عليه لإجباره على الإتفاق على حراسة المزرعة ملكه؛ وتوجه أحد الأشقاء الثلاثة مستعينا بأربع عاطلين مستقلين سيارة جيب بدون لوحات؛ وطلبوا من المجني عليه حراسة المزرعة المشار إليها مقابل مبلغ مالي إلا أن المجني عليه رفض وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة اخرج على إثرها المجني عليه سلاح ناري طبنجة وأطلق عيارين ناريين في الهواء؛ فأطلق المتهمين صوبه وابل من الأعيرة النارية واستولوا على سلاحه الناري ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد عدة أكمنة أسفرت أحدهم عن ضبط المتهمين الخمسة وبحوزتهم "3 بندقيه آليه عيار 7.62× 39؛ عدد من الطلقات من ذات العيار "؛ وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه؛ وتم بإرشادهم ضبط الطبنجة الـمُستولي عليها والسيارة المستخدمة في الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة