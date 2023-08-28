ads
الإثنين 28 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا يخوض مواجهة إثيوبيا بالقوام الأساسي للفراعنة

فيتوريا
فيتوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خوض مباراة إثيوبيا المقرر لها يوم 8 سبتمبر المقبل بالجولة الاخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الامم الافريقية ، بالتشكيل الاساسي للفريق وعدم الدفع بعناصر جديدة . 
يأتي ذلك ضمن الجولة الاخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بشكل قوي بدون هزيمة. 
ومن المقرر أن يعلن البرتغالي فيتوريا قائمة اللاعبين النهائية لمعسكر المنتخب خلال الغد  في المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني للحديث عن تفاصيل المعسكر المقبل. 
 

البرتغالي روي فيتوريا معسكر المنتخب