فيتوريا يخوض مواجهة إثيوبيا بالقوام الأساسي للفراعنة

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خوض مباراة إثيوبيا المقرر لها يوم 8 سبتمبر المقبل بالجولة الاخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الامم الافريقية ، بالتشكيل الاساسي للفريق وعدم الدفع بعناصر جديدة .

يأتي ذلك ضمن الجولة الاخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بشكل قوي بدون هزيمة.

ومن المقرر أن يعلن البرتغالي فيتوريا قائمة اللاعبين النهائية لمعسكر المنتخب خلال الغد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني للحديث عن تفاصيل المعسكر المقبل.

