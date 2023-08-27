وسط تكهنات رحيله.. صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام نيوكاسل

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "سانت جيمس بارك"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، والذى يحل ضيفاً ثقيلا على نظيره نيوكاسيل يونايتد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ومن المتوقع ان تكون تلك المباراه هى الأخيرة للفرعون المصرى فى قيادة التشكيل لفريق ليفربول، بعدما زادت التكهنات حول مستقبله مع الريدز وانتقاله إلى فريق اتحاد جده السعودى بعد تلك المباراة، وذلك حسبما افادت بعض وسائل الإعلام السعودية.



ومن المتوقع أن يخوض يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، بتشكيل جاء كالتالى:



حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، واتارو إيندو، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، لويس دياز.



ويحتل فريق ليفربول المركز الثامن برصيد 4 نقاط، وذلك بعد جولتين من البريميرليج تعادل فى الأولى وحقق فوز عريض فى الثانية، بينما يحتل نيوكاسل المركز الـ 12 برصيد ثلاث نقاط فقط، بعد الفوز فى الجولة الأولى والهزيمة فى الثانية.