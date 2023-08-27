طرق علاج دور البرد بالأطعمة والمشروبات المناسبة في المنزل

دور البرد منتشر في فصل الشتاء بشكل كبير ولكن يلاحظ بعض الناس تعرضهم لدور برد منتشر خلال هذا الصيف نتيجة التعرض المباشر للمراوح والتكيفات والتنقل من درجة حرارة مرتفعة لدرجات حرارة منخفضة، وينصح الأطباء بتناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تقاوم نزلات البرد، حيث يمكن أن تساعدك الأطعمة والمكملات والسوائل الأخرى في الشعور بالراحة والنهوض مرة أخرى.



-الأطعمة والمشروبات المناسبة لدور البرد:

تناول المشروبات الغنية بفيتامين «سي» سواء باردة أو ساخنة منها الليمون والبرتقال.

تناول مشروبات دافئة من الزنجبيل بالليمون واليانسون.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم.

نقص المغنيسيوم يمكن أن يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة ولذلك، قد يساعدك ما يكفي من المغنيسيوم في نظامك الغذائي على مكافحة العدوى.

يمكن أن تكون المكملات مصدرا قويا للفيتامينات والمعادن، وأحد العناصر الغذائية المجربة لضمان الشفاء العاجل من نزلات البرد هو فيتامين C".

اشرب الماء والمرق والشاي الخالي من الكافيين.

ابتعد عن المشروبات السكرية مثل الصودا، حيث أنه من المعروف أن السكر يثبط جهاز المناعة، ما يزيد من صعوبة التعافي من البرد.

التقليل من المشروبات الأخرى مثل القهوة والكحول وعصائر الفاكهة حيث يمكن أن تصيبك بالجفاف.