صور| إصابة شخصين ونفوق ماشية في انفجار محول كهرباء بالوادي الجديد

انفجر محول كهرباء، اليوم الجمعة، مما تسبب في اندلاع حريق بمجموعة حظائر ماشية داخل مزرعة بقرية " الهنداو" التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد، أسفر عن إصابة شخصين ونفوق رؤاس ماشية.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بحظائر ماشية داخل مزرعة بمركز الداخلة.

تبين انفجار محول كهرباء تسبب في نشوب حريق بمجموعة حظائر ماشية داخل مزرعة بقرية " الهنداو" التابعة لمركز الداخلة، أسفر عن إصابة كل من صابر ابو السعود شهاب، 50 عاما، بجروح سطحية متفرقة بأنحاء الجسم، أحمد عيد عمر، 35 عاما، باختناق مع ضيق في التنفس، وجرى نقلهما لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، كما أسفر الحريق عن نفوق رؤوس ماشية جاري حصرها عقب الانتهاء من إخماد الحريق.

انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق، مع سيارات الوحدة المحلية للقرية والمركز لإخماد النيران بسبب صعوبة اخمادها في ظروف حالة الطقس السيء الذي تتعرض لها المحافظة متمثلة في عواصف ترابية تجتاح أرجاء الوادي الجديد بالكامل.

جار تحرير محضر بالحريق وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انفجار محول كهرباء..إصابة شخصين ونفوق ماشية في حريق (1)

انفجار محول كهرباء..إصابة شخصين ونفوق ماشية في حريق (2)

انفجار محول كهرباء..إصابة شخصين ونفوق ماشية في حريق (3)

انفجار محول كهرباء..إصابة شخصين ونفوق ماشية في حريق (4)

انفجار محول كهرباء..إصابة شخصين ونفوق ماشية في حريق (5)

انفجار محول كهرباء..إصابة شخصين ونفوق ماشية في حريق (6)

انفجار محول كهرباء..إصابة شخصين ونفوق ماشية في حريق (7)

انفجار محول كهرباء..إصابة شخصين ونفوق ماشية في حريق (8)