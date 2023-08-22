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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصدار 44 عقدا مؤمنا لمواطني نويبع

جانب من الاعتماد
جانب من الاعتماد
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اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، 11 عقدا مؤمنا لأهالي مدينة نويبع ضمن منظوم إصدارات الوثائق المؤمنة، وذلك خلال عرض اللواء مصطفي عابدين رئيس مدينة نويبع بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وأشاد المحافظ بإصدار العقود المؤمنة وفقا لتوجهات الدولة بالتحول الرقمي، واصدار الوثائق المؤمنة للحفاظ علي الوثيقة وضمان عدم تغيير أي بيانات بها، وطبقًا للمعايير الدولية بما يحقق مصلحة المواطن والدولة .

ووجه المحافظ بضرورة إصدار جميع العقود والتراخيص بجميع مدن المحافظة طبقا لمنظومة الوثائق المؤمنة .

وأشار رئيس مدينة نويبع، إلى أنه تم إصدار 33 عقدا مؤمنا بالإضافة لـ11 عقدا تم اعتمادها اليوم ليصبح إجمالي التعاقدات المؤمنة التي تم إصدارها لمدينة نويبع حتى الآن 44 عقدا مؤمنا.

منظومة إصدارات الوثائق المؤمنة نويبع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اللواء مصطفى عابدين رئيس مدينة نويبع