رئيس حي الدقي يشارك فى احتفال سفارة الأرجنتين بذكرى يوم المحرر

حضراللواء دكتور احمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي اليوم الخميس، احتفال سفارة الأرجنتين بذكرى يوم المحرر الجنرال خوسيه دى سان مارتين البطل القومي لدول أمريكا اللاتينية، نيابه عن اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، وذلك بحضور عدد من سفراء دول الأرجنتين والبرازيل وباراجواى وكوبا والمكسيك وتشيلى وبوليفيا وممثل لسفير بنما والملاحق العسكرية بوضع إكليل من الزهور على تمثال الجنرال سان مارتين بمنطقة الدقي.

وأعرب رئيس حي الدقي عن سعادته بالمشاركة في هذه اللحظة باحتفال الأمم لحصولها علي الاستقلال، وكذلك مواصلة التعاون بين الأصدقاء وجميع دول العالم املاً بدوام التقدم لشعوبنا.