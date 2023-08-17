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الجمعة 18 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس حي الدقي يشارك فى احتفال سفارة الأرجنتين بذكرى يوم المحرر

رئيس حى الدقى
رئيس حى الدقى
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حضراللواء دكتور احمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي اليوم الخميس، احتفال سفارة الأرجنتين بذكرى يوم المحرر الجنرال خوسيه دى سان مارتين البطل القومي لدول أمريكا اللاتينية، نيابه عن اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، وذلك بحضور عدد من سفراء دول الأرجنتين والبرازيل وباراجواى وكوبا والمكسيك وتشيلى وبوليفيا وممثل لسفير بنما والملاحق العسكرية بوضع إكليل من الزهور على تمثال الجنرال سان مارتين بمنطقة الدقي.

وأعرب  رئيس حي الدقي  عن سعادته بالمشاركة في هذه اللحظة باحتفال الأمم لحصولها علي الاستقلال، وكذلك مواصلة التعاون بين الأصدقاء وجميع دول العالم املاً بدوام التقدم لشعوبنا.

اللواء دكتور احمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي حي الدقي احتفال سفارة الأرجنتين ذكرى يوم المحرر الجنرال خوسيه دى سان مارتين البطل القومي لدول أمريكا اللاتينية