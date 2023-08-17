مدينة زويل تكرم البنك «الأهلي الكويتي- مصر» خلال حفل التخرج السنوي 2023

كرمت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، البنك الأهلي الكويتي – مصر، تقديراً لدعمه لطلاب مدينة زويل من أبناء المدارس الحكومية، وذلك خلال حفل تخرج دفعة 2023، في إطار الدور الفعال للبنك في مجال المسؤولية المجتمعية ومبادراته المختلفة لتعزيز قطاع التعليم.

جاء ذلك بحضور لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية وفريق عمل البنك ونخبة من قيادات القطاع المصرفي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وفي سياق التعاون البناء والمستمر بين مدينة زويل والبنك الأهلي الكويتي - مصر، خلال مهرجان العلوم السنوي 2023 بمدينة زويل احتفل البنك بتخريج أربعة طلاب بكلية العلوم والتكنولوجيا الحاصلين على منحة البنك وحصولهم على درجة البكالوريوس في العلوم والهندسة، وذلك في إطار حرص البنك على رعاية الشباب وريادة الأعمال لتعزيز روح المنافسة العلمية بما يساهم في تطوير مهاراتهم لمواكبة متطلبات ســوق.

وانطلاقاً من إيمان البنك بأهمية تطوير قطاع التعليم والاستثمار في رأس المال البشري وقع البنك اتفاقية تعاون مشترك مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في 2019، حيث يقوم البنك بدعم المنح التعليمية للطلاب المتفوقين من مدارس التعليم الحكومي لمدة خمسة سنوات وإتاحة الفرصة للالتحاق بكليتي العلوم والهندسة إسهاماً من البنك في تعزيز منظومة البحث العلمي وتخريج علماء ومهندسين نهلوا من العلم ما يؤهلهم لمواكبة التطور الصناعي والعلمي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

جديراً بالذكر أن المسؤولية المجتمعية تعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية البنك الأهلي الكويتي - مصر، حيث يواصل البنك جهوده في دعم كافة القطاعات مثل التعليم والصحة والإعمار ودعم الفئات الأكثر احتياجاً من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية بالتعاون مع المؤسسات غير الهادفة للربح بدءاً من تقديم المساعدات المادية والتبرعات العينية من ملابس وإمدادات غذائية ومعدات ورعاية طبية، بالإضافة إلى مساهماته العديدة في دعم صحة الأطفال وتمكين المرأة المعيلة ودعم ذوي الهمم وغير القادرين مادياً.