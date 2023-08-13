إسبانيا تنفذ 223 ألف رحلة طيران في يوليو الماضي

أعلنت وزارة النقل الإسبانية، الوصول إلى علامة بارزة في تاريخ الطيران الإسباني من خلال تنفيذ 223 ألف رحلة طيران في يوليو 2023، وبمتوسط ​​يومي يبلغ 7197 رحلة.

وقال وزير النقل والأجندة الحضرية، راكيل سانشيز: "يوليو هو شهر تاريخي للطيران في بلادنا.. تؤكد بعض الأرقام على الدور الذي لا جدال فيه لإسبانيا باعتبارها قاطرة لقطاع السياحة (حوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي) وخلق فرص العمل والأرباح".

وارتفع معدل رحلات الطيران في إسبانيا بنسبة 1.1 % مقارنة بعام 2019، في الوقت الذي سجل فيه المتوسط ​​الأوروبي انخفاضًا بنسبة 6.8 % خلال نفس الفترة.

وفقًا للحكومة، كان يوم السبت، 22 يوليو، لحظة تاريخية رائدة، حيث أدارت المطارات ما مجموعه 449 رحلة جوية، مما يمثل ذروة جديدة في تاريخ عملياتها، وتجاوزت بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في يوليو 2019، والذي شهد 7425 رحلة طيران في يوم واحد.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، أدارت هيئة الملاحة الجوية الوطنية 1،236،835 رحلة، بزيادة قدرها 12.7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما شهدت الرحلات الدولية زيادة ملحوظة بنسبة 10.6 %، لتصل إلى 694.781 رحلة، وفي الوقت نفسه، شهدت الرحلات الداخلية أيضًا نموًا، حيث بلغ عدد الرحلات 254970 رحلة، مما يمثل زيادة بنسبة 8.9 %.

وأظهرت الرحلات الجوية، التي تشمل الرحلات التي لا تبدأ أو تنتهي في مطار إسباني "ترانزيت" نموًا بنسبة 21.9 %، لتصل إلى 287،084 رحلة.

علاوة على ذلك، خلال هذه الأشهر السبعة الأولى، كانت مراكز مراقبة الحركة الجوية التي شهدت زيادة في حجم الرحلات الجوية على النحو التالي:

إشبيلية 279650 رحلة، بزيادة 16.8 %

برشلونة 579315 13.1 %

مدريد 678907 12.6 %

جزر الكناري 214.870 بنسبة 10.2 %

بالما 198657، 3.8 %