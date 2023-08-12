الدوري الإنجليزي.. تونالي أساسي مع نيوكاسل أمام أستون فيلا

أعلن إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أستون فيلا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023-2024.

ويستضيف نيوكاسل نظيره أستون فيلا، اليوم السبت، على ملعبه سانت جيمس بارك، وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الإيطالي ساندرو تونالي في التشكيل الأساسي للماكبايس، حيث يعد أبرز صفقات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا مع العريق ميلان.

ويقود هجوم نيوكاسل، السويدي ألكسندر إيزاك، ويعاونه ألميرون وأنتوني جوردون، بعد رحيل الجناح ألان سانت ماكسيمين لصفوف أهلي جدة السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبير - فابيان شار - بوتمان - دان بران

خط الوسط: تونالي - جيماريش - جويلاينتون

وفي الهجوم: ألميرون - إيزاك - جوردون.