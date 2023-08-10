بالأسماء.. إصابة 13 سوريًا إثر انقلاب سيارة على طريق وادي النطرون

أصيب 13 شخصا سوريي الجنسية، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين وادي النطرون، وتم نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح، 13 شخصا مصابين بإصابات متنوعة بينهم 10 أطفال إثر حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين وادي النطرون.

المصابون:

1_ روعه محمد توفيق 37 سنة، تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمه بالظهر وكدمات وسحجات بالجسم.

2_ لينا توفيق حاكمي 4 سنوات، تعاني من كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

3_ محمد عبدالغالب الأيوبي 50 سنة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

4_ موفق توفيق حاكمي 29 سنة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

5_ زينه محمد الأيوبي 5 سنوات، تعاني من كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

6_ الما محمد الأيوبي 9 سنوات، تعاني من كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

7_ روبا محمد الأيوبي 13 سنة، تعاني من كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

8_ غاليه محمد الأيوبي 13 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

9_ لين محمد الأيوبي 4 سنوات، مصابة بجرح بفروة الراس وكدمات وسحجات بالجسم.

10_ جنا أيمن الحموري 3 سنوات، مصابة بكسر وجرح متهتك بالساق والقدم اليمني.

11_ مايسه محمد الأيوبي 9 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

12_ عبدالله أيمن الحموري 12 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

13_ سعدالله أيمن الحموري 13 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.