"زراعة الشيوخ": رفع سعر توريد قصب وبنجر السكر يحقق استراتيجية الأمن الغذائي

قال المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة برفع سعر توريد محصولي قصب السكر وبنجر السكر، بزيادة٤٠٠ جنيه لطن القصب و٦٠٠ جنيه للبنجر، خطوة مهمة تتماشى مع خطوات الدولة للتوسع في إنتاج السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه والسيطرة على سعره، في ظل التحديات العالمية حاليًا التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية.

وأضاف الجبلي، في تصريحات اليوم الأحد، أن زيادة أسعار توريد المحاصيل، لا تصب في مصلحة المزارعين فقط، بل تحقق أهداف واستراتيجية الدولة في التوسع في القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، من هذه السلع الاستراتيجية وهو ما يستهدفه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجَّه الحكومة بالتوسع في تفعيل نظام الزراعات التعاقدية الذي يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح بعد تكلفة الزراعة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: “الفترة الأخيرة شهدت اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية فيما يتعلق بزراعة قصب وبنجر السكر، حيث تم التوسع في زراعة بنجر السكر من خلال المشروعات القومية للتوسع الزراعى مثل مشروع مستقبل مصر ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وأصبح لدى مصر مساحة لا تقل عن ٦٣٠ ألف فدان مزروعة بنجر السكر، كما أصبح لدينا ٨ مصانع لإنتاج السكر من البنجر، أيضًا اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في قصب السكر كان من خلال استحداث محطتين لإنشاء شتلات القصب، والتي تساعد بدورها في زيادة عدد الشتلات وزيادة حجم الإنتاج من القصب وبالتالي من السكر، وكذلك استحداث نظم جديدة لري القصب”.

وأكد الجبلي، أن التنمية الزراعية أصبحت في مقدمة الأولويات وأشكال التنمية بالعالم، نظرًا لارتباطها بتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية التي شهدها العالم مؤخرًا وما زالت تداعياتها مستمرة حتى الآن، متابعًا، أن الاهتمام بالتوسع الزراعي، يساعد في دعم باقي قطاعات التنمية، حيث يساعد في التنمية الصناعية والتجارية وزيادة حجم التصدير، مشيرًا إلى أهمية التوسع في الاستثمارات الزراعية، وتذليل كل العقبات أمامها.