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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

مصريات

زاهي حواس يحصل على جائزة الريادة في الآثار بالمنتدي العربي للسياحة والتراث بسلطنة عمان

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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حصل عالم الآثار المصرية الدكتور زاهى حواس، على جائزة الريادة في الآثار وذلك في المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث والمنعقد في الفترة من 7/31 إلى 8/1 بمدينة صلالة بسلطنة عمان، بمشاركة من عدد كبير من الإعلاميين ورجال السياحة ورجال الآثار العرب.

وتحدث "حواس" في ندوة حوارية عن أهمية السياحة في الدول العربية، ومستقبل السياحة في مصر، مؤكدًا أن الدول العربية بها تراث وآثار هامة جدا.

وأوضح "حواس" أن المتحف المصري الكبير أهم مشروع ثقافي في القرن الـ21، مشيرا إلى أنه سعيد بمشاركته فى بناء هذا المتحف، وتحدث عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في سقارة والأقصر وهرم خوفو.

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عالم الآثار زاهي حواس جائزة الريادة المنتدى العربي سلطنة عمان