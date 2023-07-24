بالفيديو.. المرور: كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "مصر الأولى" الحالة المرورية، لليوم الاثنين.

وقالت الإعلامية دينا شرف، إن كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية في اتجاه ميدان رمسيس وشارع رمسيس، وستبدأ هذه الكثافات تقل حتى نصل إلى غمرة، كما أن كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين فإن عليه كثافات مرورية أيضا.

وأضافت أن شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر، فإنه يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافات نسبية عند الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية، موضحة أن الكورنيش من المظلات حتى منطقة وسط البلد، فإن هناك كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، أما المتجه إلى المؤسسة فإن هناك سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند المظلات.

وتابعت، أن شارع الهرم يشهد كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة، كما أن باقي شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤاً في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وتوجد كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وتوجد كثافات مرورية في شارع فيصل تبدأ من محطة المريوطية ومستمرة حتى كوبري فيصل.