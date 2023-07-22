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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الجزائري يختتم زياراته الخارجية إلى قطر والصين وتركيا

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
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عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم، إلى الجزائر بعد اختتام زياراته الرسمية إلى كل من قطر والصين، وتركيا.

وخلال زيارته لقطر يوم السبت الماضي، أجرى تبون محادثات ثنائية مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ تركزت حول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، في مختلف المجالات ولا سيما الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

كما أجرى الرئيس الجزائري - خلال زيارته إلى الصين، يوم الاثنين الماضي - محادثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ، وأشرفا بعدها على مراسم التوقيع على 19 وثيقة ما بين اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين تخص العديد من القطاعات الاقتصادية.

فيما كانت تركيا المحطة الأخيرة في جولة الرئيس الجزائري الخارجية، حيث وصل أمس إلى إسطنبول، وأجرى اليوم/السبت/ محادثات ثنائية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

لجزائر زياراته الرسمية عبد المجيد تبون قطر والصين وتركيا