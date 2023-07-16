غدًا.. عرض 4 أفلام ضمن "نادي سينما المرأة" بسينما الهناجر

تستضيف سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنميه الثقافية، في السادسة مساء غد الإثنين 17 يوليو الجاري، "نادي سينما المرأة" الذى ينظمه المركز القومي للسينما.

ويعرض النادي هذا الشهر مجموعة من الأفلام القصيرة المتميزة وهي: "هتلاقيني فراشة" للمخرج عبد الرحمن عبقرينو، و"في السكة" للمخرجة أميرة خليفة، و"ست اخوات، للمخرجة زينب سعدى، وفيلم "لأحيا في مكان آخر" للمخرجة صفاء سيد.

كما يعقب عرض الأفلام ندوة نقدية يشارك فيها صناع الأفلام، ويديرها كلا من: الناقدة شاهندة محمد علي، والناقد إسلام أحمد.

واستطاع قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مدى اثنان وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورا فعالا ومؤثرا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.