رسميًا.. أرسنال يعلن عن صفقته الصيفية الثانية

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده مع صفقته الثانية في فترة الانتقالات الصيفية الجاري.

وأصدر أرسنال، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، يعلن من خلاله، التعاقد مع المدافع الهولندي يورين تيمبر قادمًا من آياكس أمستردام بعقد طويل الأمد.

ووقع تيمبر على عقد يمتد حتى صيف 2028، لينتقل إلى صفوف الجانرز مقابل 45 مليون يورو بحسب عدة تقارير صحفية.

وكان المدافع الشاب مرتبطًا بعقد مع آياكس حتى يونيو 2025، قبل أن يتوصل الناديين إلى اتفاق بانتقال تيمبر إلى ملعب الإمارات.

ويرتدي يورين تيمبر، القميص رقم 12 مع أرسنال، بداية من الموسم المقبل، كما يعتبر صاحب الـ22 عامًا يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن بجانب كونه قلب دفاع.

وشارك تيمبر في 121 مباراة مع آياكس بجميع المسابقات وتوج خلالها بـ3 ألقاب، كما خاض منافسات يورو 2020 وكأس العالم قطر 2022 مع منتخب هولندا.

يعد يورين تيمبر، ثاني صفقات أرسنال في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد التعاقد مع الألماني كاي هافيرتز من تشيلسي الإنجليزي.