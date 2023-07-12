صور| صوب جديدة للتوسع في مبادرة الحرير بالوادي الجديد

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بتنفيذ صوبتين زراعيتين جديدتين بمدينة الخارجة للتوسع في مبادرة الحرير.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ لعدد من المشروعات الزراعية الواقعة شمال مدينة الخارجة للوقوف على مدى الالتزام وجدية الأعمال بالمشروعات المختلفة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشدّد المحافظ على الإزالة الفورية لأي منشآت أو مباني مخالفة على الأراضي الزراعية بهذه المشروعات غير مصرح بها أو لا تخدم المشروع، مؤكدًا سحب الأراضي من المشروعات المتقاعسة وغير الجادة في التنفيذ.

كما وجّه بإقامة ٢ صوبة جديدة لزراعة التوت بطاقة استيعابية ٣٠٠٠ شتلة بكل صوبة؛ ضمن جهود التوسع في مبادرة الحرير.

محافظ الوادي الجديد يتفقّد عددًا من المشروعات الزراعية في جولةٍ مفاجئة (1)

محافظ الوادي الجديد يتفقّد عددًا من المشروعات الزراعية في جولةٍ مفاجئة (2)

محافظ الوادي الجديد يتفقّد عددًا من المشروعات الزراعية في جولةٍ مفاجئة (3)

محافظ الوادي الجديد يتفقّد عددًا من المشروعات الزراعية في جولةٍ مفاجئة (4)

محافظ الوادي الجديد يتفقّد عددًا من المشروعات الزراعية في جولةٍ مفاجئة (5)