بنك الاستثمار الأوروبي يقدم 20 مليون يورو لدعم القطاع الخاص في موريتانيا

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديم تمويل بقيمة 20 مليون يورو لدعم القطاع الخاص في موريتانيا، مستهدفا المؤسسات الصغيرة والناشئة التي تقودها النساء والشباب.

وذكر بيان بنك الاستثمار الأوروبي: إن التمويل يعد واحدة من أولى العمليات في إطار خطة جديدة بين المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لتمويل القطاع الخاص في إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، فيما يعد التمويل أول تعاون لبنك الاستثمار الأوروبي مع القطاع المالي الموريتاني منذ عام 2006.

وأوضح أن التمويل يستهدف دعم حوالي 400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم بتمويل من بنك الاستثمار الموريتاني، مؤكدا أن التمويل يدعم ما لا يقل عن 30٪ من النساء بشكل أساسي، وما لا يقل عن 30٪ من الشباب.