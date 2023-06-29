ثقافة الإسكندرية يقدم العرض المسرحي "فرشاة وقوس"

قدم إقليم غرب ووسط الدلتا ، فرع ثقافة الإسكندرية، قصر ثقافة الأنفوشي ، العرض المسرحي " فرشاة وقوس" ، من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعه للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.



" فرشاة وقوس " تأليف معتز عجمى ، إخراج اسلام عادل ديكور بوستينا رأفت ، تنفيذ ديكور جنه محمد ، عبد الرحمن زكريا ، عمر اسامة ، على محمد ، عمرو عبد الحكيم ، ملابس واكسسوار رنا محمد ، إضاءة و كيروجراف احمد عبد الرحيم ، تأليف موسيقى اسامه حماد ، تنفيذ موسيقى محمود عبد اللطيف ، تدقيق لغوي اسلام سيد ، مساعد مخرج إبراهيم عبد الفتاح ، مخرج منفذ كريم طارق.

العرض يأتي ضمن العروض المسرحية لفرع الإسكندرية وبإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.