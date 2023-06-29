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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

ثقافة الإسكندرية يقدم العرض المسرحي "فرشاة وقوس"

جانب من العرض
جانب من العرض
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قدم إقليم غرب ووسط الدلتا ، فرع ثقافة الإسكندرية، قصر ثقافة الأنفوشي ، العرض المسرحي " فرشاة وقوس"  ، من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعه للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.


" فرشاة وقوس  " تأليف معتز عجمى  ،  إخراج  اسلام عادل ديكور بوستينا رأفت ، تنفيذ ديكور جنه محمد ، عبد الرحمن زكريا ، عمر اسامة ، على محمد ، عمرو عبد الحكيم  ، ملابس واكسسوار رنا محمد ، إضاءة و كيروجراف احمد عبد الرحيم ،  تأليف  موسيقى اسامه حماد  ، تنفيذ موسيقى  محمود عبد اللطيف  ،  تدقيق لغوي اسلام سيد  ، مساعد مخرج  إبراهيم عبد الفتاح ، مخرج منفذ كريم طارق.

العرض يأتي ضمن العروض المسرحية لفرع الإسكندرية  وبإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.

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