يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، استعداداته لموقعة بيراميدز بكأس مصر .
واستقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ، على دخول فريقه معسكراً مغلقاً بأحد فنادق الإسكندرية الليلة وحتى موعد لقاء بيراميدز ،والمقرر إقامته غداً الخميس ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات دور الـ ١٦ بكأس مصر .
من جانبه، حرص محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، على التواجد داخل مقر النادي، وحضور التدريبات الجماعية، ومؤازرة اللاعبين، ومطالبتهم بضرورة تحقيق الفوز وتخطي بيراميدز ،والتأهل لدور الثمانية بكأس مصر .
كما طالب مصيلحي اللاعبين بضرورة إسعاد جماهير سيد البلد واستعادة الانتصارات مجدداً من خلال مسابقة كأس مصر الأقرب لجماهير الاتحاد السكندري .
البوابة سبورت
الليلة.. الاتحاد السكندري يعسكر لموقعة بيراميدز بكأس مصر
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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، استعداداته لموقعة بيراميدز بكأس مصر .
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، استعداداته لموقعة بيراميدز بكأس مصر .