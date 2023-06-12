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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بحضور على بدرخان.. الأوبرا تحتفي بالراحل محمد عوض في مسرح الهناجر

محمد عوض
محمد عوض
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تحتفي دار الأوبرا اليوم  خلال ندوة خاصة بفيلسوف الفن الراحل محمد عوض تزامنا مع  ذكرى ميلاده  حيث ولد فى مثل هذا اليوم ١٢ يونيو ١٩٣٢

ويشارك فى الندوة عائلة الراحل، المخرج عادل عوض، والفنان علاء عوض، والدكتور عاطف عوض، وحفيدته الفنانة جميلة عوض، هذا بجانب حضور خاص للمخرج الكبير علي بدر خان، ويتم عرض فيلمه شيلني وأشيلك خلال الاحتفالية.

الندوة تلقى الضوء على  قصة الفنان محمد عوض والصعوبات التي مر بها الراحل في حياته، من أجل تقديم أعمال فنية خالدة، هذا بجانب كشف كواليس بعض الأعمال الفنية التي شارك فيها.

محمد عوض كانت بدايته الحقيقة في مسرح الجامعة، فبعد التحاقه في جامعة عين شمس بكلية الآداب قسم الفلسفة قام بإنشاء فرقة تمثيل، وكان يقوم بإعادة تقديم مسرحيات الريحاني، فقد أحب مسرحيات نجيب الريحاني كثيرا، فكان يقوم باستدعاء أحد أبطال مسرحيات الريحاني للتمثيل معهم بالجامعة أو لمشاهدة مسرحياته، ومن ثم بعد تخرجه من الجامعة التحق بفرقة الريحاني المسرحية لتكون بداية نجاحاته وشهرته.

تزوَّج من زميلة الدراسة قوت القلوب عبد الوهاب التي أنجبت له ثلاثة أولاد اتبعوا طريق والدهم حيث دخلوا مجال الفن ولكن في تخصصات مختلفة وهم: 

عادل، احترف عالم الإخراج. وتزوج الممثلة راندا، والتي أضافت اسم عوض إلى جانب اسمها بعد تلك الزيجة، وأنجبا ابنتهما جميلة التي احترفت التمثيل.
عاطف، وهو مصمم استعراضات تزوج الممثلة رانيا ابنة الفنان فريد شوقي وأنجبا بناتهما فريدة وملك.
علاء عوض، الذي احترف التمثيل، وبرز خلال فترة الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين.

ذكرى ميلاد محمد عوض الاوبرا تحتفى بالفنان محمد عوض المخرج على بدرخان