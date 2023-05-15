خبير اقتصادي: تغير واضح في خريطة الصناعة المصرية خلال عهد السيسي

قال الدكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي، إن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية دفع لزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل أكثر من 10 تريليون جنيه، حيث يوجد تغير واضح في خريطة الصناعة المصرية خلال عهد الرئيس السيسي، مشيرا إلى أننا كنا ننتج بشكل محدد في القطاعات المختلفة ولكنها تغيرت في السنوات الخمس الأخيرة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الاثنين، أن هناك زيادة في نسبة مساهمة القطاع الصناعي في القطاعات الأخرى لتصل إلى 20% بجانب التوجه إلى تكنولوجيا المعلومات لاستغلاله بشكل كبير في التنمية، موضحا أن السياسات الاقتصادية هي من الأدوات المهمة للتعافي من أي صدمات، والعالم تعرض لكثير منها مؤخرا مما ادى لاضطراب مالي كبير وفي المعاملات النقدية على مستوى العالم بينما في الداخل المصري يتم العمل على استقرار السياسات المالية من خلال القرارات الاقتصادية المختلفة.

كما لفت الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك سياسات وضعتها الدولة معنية بالحماية الاجتماعية وآخرها الحزمة الاكبر التي اعلنت مؤخرا وتتخطى 529 مليار جنيه لمدة عام بداية من 1 يوليو، وبالتالي الدولة لديها سياسات تهدف لحماية المواطنين من التداعيات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

