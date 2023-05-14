الانتخابات التركية| أردوغان متقدم على كليتشدار أوغلو بعد فرز 52.03% من الأصوات

أظهرت النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة التركية، تقدم رجب طيب أردوغان بنسبة 52.03%، والمعارض كمال كليتشدار أوغلو: 42.11%، وسنان أوغان 5.33%.

جاء هذا حسبما ذكرت روسيا اليوم، حيث جرت الانتخابات الرئاسية التركية في الداخل، اليوم الأحد.

وواجه الرئيس التركي المنتهية ولايته، الذي حكم البلاد منذ عام 2014، انتقادات داخلية وعالمية طوال فترة ولايته فيما يتعلق بمختلف القضايا التي تراوحت بين محاولة الانقلاب في 2016 وانتهاكات حقوق الإنسان، وآخرها علاقاته الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورده على الزلزال الأخير الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في تركيا.