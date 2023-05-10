"السياحة" تعلن ضوابط أتوبيسات وسائقي الحج البري

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن الضوابط الخاصة بالنقل للشركات المنظمة لرحلات الحج البري، والتي تضمنت ألا يقل موديل السيارات الناقلة للحجاج عن عام 2015، مع الالتزام بعدد مقاعد الأتوبيس السياحي طبقاً لمحضر الفحص السياحي المحرر من قبل الوزارة.

واشترطت الضوابط أن يتم استبعاد المقعد الخلفي (الكنبة الخلفية) وكذا المقعد المتحرك المخصص للسائق الاحتياطي من إجمالي عدد مقاعد الأتوبيس، وأن يكون ترخيص السيارة ساري حتى تاريخ العودة من الأراضي السعودية، علاوة على أن تكون السيارة صالحة فنيا ويتم التأكد من صلاحية وفاعلية جهازى محدد السرعة gps، وأن يتوفر بالسيارة مستلزمات الوقاية والسلامة المتمثلة في ( 2 طفاية حريق / شنطة معدات كاملة / عاكس ضوء / شنطة اسعافات أولية / طقم سيور احتياطي / طقم فلاتر احتياطي).

وحذرت الوزارة الشركات من الحصول علي استمارة 126 من مصلحة الجمارك دون موافقة الوزارة، كما يلتزم مشرف المجموعة وسائق الأتوبيس بالاحتفاظ بالجزء الأسفل من استمارة 126 لتقديمة للجان التفتيش التابعه للوزارة والمتواجدة بالمواني البرية أثناء الذهاب والعودة، وتلتزم الشركة الناقلة بتوفير سائق إحتياطي أثناء تنفيذ البرنامج لكل أتوبيس نظرا لطول المسافة وطبقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية في هذا الشأن.

ويشترط توافر (2) كرسي متحرك لخدمة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، ويتم موافاة غرفة عمليات الحج والعمرة برقم هاتف تجوال مفعل وثابت لكل أتوبيس طوال مدة الرحلة، وفي حالة تحرك الأتوبيسات بشكل مجمع لتنفيذ برنامج واحد من حيث تاريخ السفر والعودة تكون أعداد السائقين الأساسين والإحتياطيين المرافقين بالمركبات على النحو الآتي لمحدودية أعداد تأشيرات السائقين الصادرة من المملكة العربية السعودية لهذا الموسم:

من (2) إلي (5) أتوبيس عدد (2) سائق إحتياطي. - من (6) إلي (10) أتوبيس عدد (4) سائق إحتياطي. - من (11) إلي (15) أتوبيس عدد (6) سائق إحتياطي.

وفيما يخص ضوابط سائقي السيارات الناقلة للحجاج: فيجب أن يكون السائق الأساسي والاحتياطي مسجلان بسجلات الوزارة، وإجتياز الكشف الطبي بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر قبل تاريخ تنفيذ البرنامج، وألا يتجاوز عمر السائق أثناء تنفيذ البرنامج 60 عاما كحد أقصى، وأن يكون كلاً من السائق الأساسي والاحتياطي حاصلان علي الدورات التدريبية (دورة مركز القيادة الآمنه / الدورة النظرية)، وأن تكون رخصة القيادة للسائق الأساسي والإحتياطي سارية حتى تاريخ العودة من الأراضي المقدسة.