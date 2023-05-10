"السياحة" تعلن ضوابط أتوبيسات وسائقي الحج البري

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن الضوابط الخاصة بالنقل للشركات المنظمة لرحلات الحج البري، والتي تضمنت ألا يقل موديل السيارات الناقلة للحجاج عن عام 2015، مع الالتزام بعدد مقاعد الأتوبيس السياحي طبقاً لمحضر الفحص السياحي المحرر من قبل الوزارة.
واشترطت الضوابط أن يتم استبعاد المقعد الخلفي (الكنبة الخلفية) وكذا المقعد المتحرك المخصص للسائق الاحتياطي من إجمالي عدد مقاعد الأتوبيس، وأن يكون ترخيص السيارة ساري حتى تاريخ العودة من الأراضي السعودية، علاوة على أن تكون السيارة صالحة فنيا ويتم التأكد من صلاحية وفاعلية جهازى محدد السرعة gps، وأن يتوفر بالسيارة مستلزمات الوقاية والسلامة المتمثلة في ( 2 طفاية حريق / شنطة معدات كاملة / عاكس ضوء / شنطة اسعافات أولية / طقم سيور احتياطي / طقم فلاتر احتياطي).
وحذرت الوزارة الشركات من الحصول علي استمارة 126 من مصلحة الجمارك دون موافقة الوزارة، كما يلتزم مشرف المجموعة وسائق الأتوبيس بالاحتفاظ بالجزء الأسفل من استمارة 126 لتقديمة للجان التفتيش التابعه للوزارة والمتواجدة بالمواني البرية أثناء الذهاب والعودة، وتلتزم الشركة الناقلة بتوفير سائق إحتياطي أثناء تنفيذ البرنامج لكل أتوبيس نظرا لطول المسافة وطبقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية في هذا الشأن.
ويشترط توافر (2) كرسي متحرك لخدمة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، ويتم موافاة غرفة عمليات الحج والعمرة برقم هاتف تجوال مفعل وثابت لكل أتوبيس طوال مدة الرحلة، وفي حالة تحرك الأتوبيسات بشكل مجمع لتنفيذ برنامج واحد من حيث تاريخ السفر والعودة تكون أعداد السائقين الأساسين والإحتياطيين المرافقين بالمركبات على النحو الآتي لمحدودية أعداد تأشيرات السائقين الصادرة من المملكة العربية السعودية لهذا الموسم:
من (2) إلي (5) أتوبيس عدد (2) سائق إحتياطي. - من (6) إلي (10) أتوبيس عدد (4) سائق إحتياطي. - من (11) إلي (15) أتوبيس عدد (6) سائق إحتياطي.
وفيما يخص ضوابط سائقي السيارات الناقلة للحجاج: فيجب أن يكون السائق الأساسي والاحتياطي مسجلان بسجلات الوزارة، وإجتياز الكشف الطبي بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر قبل تاريخ تنفيذ البرنامج، وألا يتجاوز عمر السائق أثناء تنفيذ البرنامج 60 عاما كحد أقصى، وأن يكون كلاً من السائق الأساسي والاحتياطي حاصلان علي الدورات التدريبية (دورة مركز القيادة الآمنه / الدورة النظرية)، وأن تكون رخصة القيادة للسائق الأساسي والإحتياطي سارية حتى تاريخ العودة من الأراضي المقدسة.