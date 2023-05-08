الجمعة.. حفل موسيقي جديد لعازفة البيانو مشيرة عيسى بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلًا موسيقيًا جديدًا لعازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى، وذلك في الثامنة والنصف من مساء الجمعة المقبلة، الموافق 12 مايو الجاري، على المسرح الكبير، بمشاركة مجموعة من طلابها المواهب الواعدة فى العزف على آلة البيانو من طلاب المدارس.

يتضمن البرنامج نخبة من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى كتبها خصيصًا لآلة البيانو كبار المؤلفين منهم: باخ، وبيتهوفن، وشوبان، والبينيس.

يشار إلى أن مشيرة عيسى حاصلة على الدبلوم المعهد العالى للكونسرفتوار بتقدير امتياز، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984، نالت درجة الدكتوراه فى الموسيقى عام 1987، شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان سرفانتيون الدولى بالمكسيك، ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولى بصوفيا "إيطاليا".

ونالت العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج منها: الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقى بالقاهرة عام 1971، وجائزة ستيبانوف بفيينا عام 1982 وجائزة شيكاغو للفنون عام 1987، وتعد من أهم العازفين الذين صاحبوا أوركسترا القاهرة السيمفونى خلال مواسمه المتتالية.

كما قدمت العديد من الحفلات المنفردة والمتميزة بمصر والخارج، بالإضافة إلى مشاركتها فى حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية عام 1988، وتشغل حاليًا منصب أستاذ دكتور بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة.