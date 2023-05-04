ads
الخميس 04 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق محل تجاري بشارع فيصل ببولاق الدكرور

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل محل تجاري بشارع المساكن من العشرين فيصل بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

وتلقى المقدم مصطفي عبدالله رئيس وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل تجاري بشارع المساكن من العشرين فيصل بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

السيطرة على الحريق الحمايه المدنيه بالجيزة حريق داخل محل تجاري حريق نشب داخل محل حريق محل تجاري شارع فيصل قسم شرطة بولاق الدكرور مديرية امن الجيزة