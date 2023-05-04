إخماد حريق محل تجاري بشارع فيصل ببولاق الدكرور

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل محل تجاري بشارع المساكن من العشرين فيصل بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

وتلقى المقدم مصطفي عبدالله رئيس وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل تجاري بشارع المساكن من العشرين فيصل بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.