تشريح جثة سيدة قتلها لص حاول سرقة مسكنها بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول اتهام لص بقتل سيدة فوجئ بوجودها داخل شقة عزم على سرقتها.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليها وإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

تلقى المقدم أحمد السويركي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها آثار 3 طعنات نافذة مع وجود آثار بعثرة في محتويات الشقة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل سكن المجني عليها تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة أفاد بأنه حاول سرقة الشقة معتقدًا خلوها من قاطنيها وأنه فور دلوفه إلى الداخل تفاجئ بالمجني عليه التي حاولت الصراخ فأجهص عليها وسدد لها 3 طعنات مستعينًا بسلاح أبيض سكين ولاذ بالفرار خشية ضبطه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.