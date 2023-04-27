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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إنجاز تاريخي.. ميار شريف تتأهل للدور الثالث ببطولة مدريد للتنس

ميار شريف
ميار شريف
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حققت ميار شريف نجمة التنس المصرية، إنجازًا تاريخيًا في بطولة مدريد المفتوحة للتنس، بتأهلها إلى الدور الثالث للمرة الأولى في مسيرتها بإحدى دورات الماسترز في اللعبة.

وتأهلت ميار شريف، اليوم الخميس، إلى الدور الثالث ببطولة مدريد للتنس، بفوزها على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا المصنفة رقم 30، بنتيجة 6-2 و7-6 و7-3.

وكانت البالغة من العمر 26 عامًا والمصنفة 59 عالميًا، تخوض الدور الثاني لإحدى دورات الألف للمرة الثانية فقط بعد دورة إنديان ويلز عام 2021، حين انتهى مشوارها على يد البرازيلية بياتريز حداد مايا.

وحسمت ميار شريف، الفائزة بلقب دورة بارما الإيطالية للتنس في أكتوبر الماضي، مواجهة اليوم الخميس أمام الأوكرانية كالنينيا المصنفة الـ30 عالميًا في ساعة و35 دقيقة، لتواجه الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة الخامسة عالميًا والفائزة على الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا.

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