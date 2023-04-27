فرنسا: الفرقاطة "لورين" وصلت إلى جدة قادمة من السودان وعلى متنها 398 شخصًا

الخميس 27/أبريل/2023 - 01:38 م

أعلنت السلطات الفرنسية إجلاء 398 شخصا من السودان من بينهم 5 فرنسيين ورعايا آخرين يحملون 50 جنسية مختلفة على متن الفرقاطة لورين التابعة للبحرية الوطنية الفرنسية التي وصلت جدة أمس، حيث أبحرت الليلة الماضية من "بورتسودان".

وأوضح بيان مشترك صادر اليوم الخميس، أن العملية تم تنظيمها عبر وزارة القوات المسلحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية من خلال مركز الأزمات والمساندة التابع لها.

وقدمت فرنسا الشكر للسلطات السعودية والجيبوتية على مساعدتها فى عملية إجلاء الرعايا، وفقا للبيان المشترك، وقامت فرنسا من خلال قواتها المسلحة بإجلاء 936 شخصا من بينهم 214 من الرعايا الفرنسيين وأسرهم وذلك منذ بداية عمليات الإجلاء.

وجددت فرنسا دعوتها إلى جميع الأطراف إلى وقف القتال والعودة إلى الحوار السياسى، ولا يزال وقف إطلاق النار في السودان الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لمدة 72 ساعة هشا مع استمرار عمليات الإجلاء، بعد أثني عشر يوما من بدء القتال الذي خلف أكثر من 459 قتيلا وأكثر من 4000 جريح وفقا للأمم المتحدة.