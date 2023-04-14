غلق 10 منشآت غذائية وتحرير 33 محضرا وإعدام 55 كيلو أغذية فاسدة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بأسيوط حملة تفتيشية مساء اليوم بالتنسيق مع مفتشي الأغذية بالمكاتب المركزية لمراقبة الأغذية للمرور على محلات الفسيخ والمخابز والحلويات وذلك لضبط المخالفات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والوقوف على مدى توافرالاشتراطات الصحية بأماكن تداول الأغذية وسحب عينات من الأغذية المشتبه بها والمعروضة بالاسواق وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتحليل وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى من عدمه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومخاطبة رؤساء مجالس المدينةبالمراكز بغلق المنشآت الغذائية الغير مرخصة وغير المستوفية للاشتراطات الصحية وذلك تحت اشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

واسفرت الحملة أسفرت عن المرور على ٢٣ منشأة غذائية وتم مخاطبة مجالس المدينة بغلق ١٠ منشآت لعدم ترخيصها وعدم استيفاءهاللاشتراطات الصحية كما تم سحب عدد ٢٩عينة من الملوحة والحلويات وتم إرسالها إلى المعامل لفحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاكالادمى وتحرير عدد ١٥ محضر نظافة عامة للمحلات غير المستوفاة للاشتراطات الصحية وتم تحرير عدد ١٨ محضرا للعاملين غير الحاملينلشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

واوضح الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط أن الحملة جاءت استعدادا لاعياد الربيع وعيد الفطر المباركوبناء على تعليمات صريحة من الاستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل الوزارة وبالتنسيق مع مراقبى عام الأغذية بالمديرية.

وأضاف «موسي» ان الحملة قامت بإعدام حوالى ٥٥ كيلو أغذية مختلفة غير محتفظة بخواصها الطبيعية.

حملة لضبط السوق باسيوط

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