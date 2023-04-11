المفتي: خلع الأسنان للصائم جائز ولا يبطل الصوم إذا لم يدخل شيء إلى الجوف

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: هناك فرق بين صحة الصيام وقبوله، فمن صام ملتزمًا بأحكام الصيام فصومه صحيح، أمَّا القبول فلا يعلمه إلا الله؛ ولذا ينبغي الحرص على التماس وفعل كل الأعمال الصالحة أثناء الصوم لقبوله عند الله.

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “كل يوم فتوى” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، في معرض رده على سؤال يسأل عن حكم الكذبة البيضاء في نهار رمضان مضيفًا فضيلته أن الكذب ليس من مبطلات الصوم ولكنه من الأخلاق الذميمة التي يقع فيها بعض الناس، وهو خُلُقٌ يجعل صاحبه يقول الشيء على غير حقيقته، ويخالف الواقع الذي هو من خلْق الله سبحانه وتعالى.

وعن حدوث الجنابة في الليل قال فضيلة مفتي الجمهورية: يستحب الغسل قبل دخول الفجر إذا كانت هناك استطاعة، ولكن الصوم صحيح إذا نوى الصوم وهو جنب، ويجب الغسل قبل أداء الصلوات، وهو مثل الاحتلام في نهار رمضان، فالمحتلم أثناء صومه في نهار رمضان وهو نائم لا إثم عليه ولا قضاء عليه وصومه صحيح.

وعن حكم الفطر في نهار رمضان دون عذر قال فضيلة المفتي الفطر في نهار رمضان دون عذر كبيرة من الكبائر، وعلى من فعل ذلك التوبة والندم وعدم فعل ذلك مرة ثانية، وعليه قضاء هذا اليوم، وإن كان الفطر بجماع فعلى الزوج زيادة على القضاء الكفارة بصيام شهرين متتابعين.

وردًّا على سؤال يسأل عن حكم خلع ضرس الأسنان في نهار رمضان وهل هو يبطل الصيام؟ قال فضيلته: خلع الأسنان للصائم جائزٌ، ولا يبطل الصوم بذلك إذا لم يدخل شيءٌ إلى الجوف، وخروجُ الدم من خلع الأسنان لا يؤثِّر في الصوم، ولكن يجب على الصائم أن يتحرز من ابتلاع الدم.