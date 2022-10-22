موعد اختبارات وظيفة معلم مساعد 2022 محافظة القليوبية

السبت 22/أكتوبر/2022 - 12:32 ص

نقدم لكم في موقع " البوابة نيوز"، موعد اختبارات المتقدمين لوظيفة معلم مساعد 2022 محافظة القليوبية، بعد تحديد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الجدول الزمني لاختبار المتقدمين لشغل 14 ألفًا و813 وظيفة معلم مساعد "معلم فصل" على مستوى الجمهورية في المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم الفني لسد العجز في المعلمين وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن خطة الدولة للنهوض بالتعليم.

موعد اختبارات وظيفة معلم مساعد محافظة القليوبية 2022

وأعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موعد اختبارات المقدمين في وظيفة معلم مساعد بمحافظة القليوبية، وذلك يومي 25: 27 نوفمبر المقبل، وذلك بعد لقاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزارء لعرض الجدول الزمني لاختبارات المتقدمين لوظيفة معلم مساعد في المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية.

رابط الاستعلام موعد اختبارات وظيفة معلم مساعد 2022

وأعلن رئيس الجهاز المركزي، خلال لقائه بالدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزاراء، عن إتاحة رابط إلكتروني عبر بوابة الوظائف الحكومية المصرية، يمكن من خلاله للمتقدمين الدخول عليه وتسجيل البيانات المطلوبة ومعرفة موعد اختبارات، وهي كالتالي:

أولًا: الدخول علي الرابط الإلكتروني لموقع بوابة الوظائف الحكومية.

ثانيًا: ثم إدخال الرقم القومي.

ثالثًا: ثم القيام بإدخال الرقم السري الخاص بك وتحديد اسم المحافظة.

رابعًا: عليك الإنتظار حتي تظهر أمامك موعد الإختبارات في وظيفة معلم مساعد.

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

وفعلت الحكومة المصرية، الرابط الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات الخاصة بمسابقة وزارة التربية والتعليم الفني 2022 لتعيين معلمين لسد العجز في المدارس علي مستوي الجمهورية، حيث تم فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، التابعة للجهاز خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 24 يوليو الماضي، بعدد ساعات تقدم تبلغ 552 ساعة، في حين أن التقدم المعتاد في المسابقات المماثلة كان يوفر عدد 50 ساعة تقدم، وهو يتجاوز التقديم الإلكتروني بأكثر من 11 مرة.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2022

حددت وزارة التربية والتعليم الفني، الشروط العامة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم

أولًا: ألا يزيد سن المتقدم عن (35 سنة) في 2022/10/1.

ثانيًا: الحد الأدنى للتقدير العام للمتقدم لا يقل عن (جيد).

ثالثًا: وبالنسبة لمعلمي رياض الأطفال: خريجي كليات التربية رياض أطفال أو الطفولة المبكرة أو أقسام رياض الاطفال أو الطفولة المبكرة أو الدبلوم المهني رياض اطفال أو طفولة مبكرة.

رابعًا: بالنسبة لمعلمي الصفوف الثلاثة الأولى: خريجي كليات التربية شعبة تعليم اساسي/ ابتدائي / معلم فصل أو اقسام تعليم اساسي/ تعليم ابتدائي / معلم فصل بكليات التربية أو التربية النوعية.