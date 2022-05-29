"دايماً معاكي".. مبادرة جديدة لتمكين المرأة من الرعاية الصحية عن بعد

الأحد 29/مايو/2022 - 05:35 م

أعلنت الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد عن إطلاق مبادرة "دايماً معاكي"، والتي تهدف الى تمكين المرأة من الحصول على الرعاية الصحية عن بعد،وذلك دعماً للاهتمام المتنامي للدولة المصرية بصحة المرأة.

وتعد "دايماً معاكي" مبادرة شاملة لرعاية صحة المرأة في مصر، وذلك بالتعاون مع أحد الشركات الرائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية، وأحد شركات الرعاية الشاملة والتى تقدم تجارب رقمية مريحة للمستهلك.

وتعقد الجمعية المؤتمر الصحفي الخاص بمبادرة "دايماً معاكي" يوم الخميس القادم الموافق 2 يونيو ،وذلك بحضــورالدكتور محمد ممتاز، نائب رئيس الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد وأستاذ أمراض النساء والتوليد ،الدكتور محمد قنديل، المدير الإقليمي لشركة "أبوت" في مصر والسعودية والشرق الأدنى والدكتورة علا علي الدين، نائب رئيس تطوير الأعمال بشركة فيزيتا والدكتور أحمد رامي، أستاذ امراض النساء والتوليد بمستشفى الولادة بجامعة عين شمس والأمين العام للجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد،الدكتور السيد البدوي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة الإسكندرية وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد ،والدكتور عمرو النوري، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة وأمين صندوق الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد