فيديو جراف.. تعرف على درجات الحرارة أول أيام العيد

الأحد 01/مايو/2022 - 11:56 م

تقدم «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين، 2 مايو 2022 أول أيام العيد فى مدن ومحافظات الجمهورية والمدن والعواصم العربية والأجنبية، بحسب خبراء الأرصاد.

وفيما يأتي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 19

الإسكندرية 33 17

وادى النطرون 34 18

طنطا 34 19

شبين الكوم 34 19

دمنهور 33 18

بلطيم 33 17

مطروح 32 17

السلوم 33 17

سيوة 35 18

بورسعيد 28 18

دمياط 28 18

الزقازيق 34 19

المنصورة 33 18

الاسماعيلية 32 18

السويس 31 19

العريش 29 17

رفح 29 17

رأس سدر 29 17

نخل 34 15

نويبع 31 20

طابا 29 19

كاترين 32 14

الطور 35 18

شرم الشيخ 34 24

الغردقة 31 22

مرسى علم 30 22

الفيوم 36 20

بنى سويف 38 20

المنيا 40 21

أسيوط 40 22

سوهاج 40 23

قنا 40 24

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

ادفو 41 26

أبوسمبل 40 26

الوادى الجديد 41 24

شلاتين 34 20

ابو رماد 33 20

حلايب 31 21

رأس حدربة 31 21



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 40 27

المدينة المنورة 38 25

الرياض 36 23

المنامة 32 27

ابوظبى 38 27

الدوحة 38 26

الكويت 37 23

دمشق 30 16

بيروت 22 21

عمان 28 18

القدس 27 17

غزة 26 20

بغداد 32 20

مسقط 37 32

صنعاء 26 14

الخرطوم 42 30

طرابلس 20 15

تونس 24 13

الجزائر 19 14

الرباط 20 12

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 20 10

اسطنبول 19 10

اسلام اباد 40 26

نيودلهى 40 27

جاكرتا 33 25

بكين 26 12

كوالالمبور 33 25

طوكيو 17 10

اثينا 19 11

روما 22 10

باريس 18 09

مدريد 19 11

برلين 18 07

لندن 16 09

مونتريال 18 09

موسكو 13 08

نيويورك 16 10

واشنطن 25 12

نواكشوط 30 19

أديس أبابا 25 12