سفراء ١٢ دولة يزورون المدينة الصديقة للنساء في دمياط

اصطحبت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، السفير حازم فهمى مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية و السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية، ووفد سفراء الدول الأمريكية المعتمدين بمصر فى جولة نيلية من أمام كوبرى دمياط التاريخي بمدينة دمياط الى مدينة عزبة البرج.

خلال الجولة استعرضت فكرة مشروع المدينة الملونة التى تم تنفيذها بمدينة عزبة البرج التى أضفت شكل جمالى وحضارى على الضفة المقابلة لنهر النيل بمدينة رأس البر، وعقب وصولهم إلى المدينة الصديقة للنساء ، تفقدوا المدينة واستعرضت " الدكتورة منال عوض " تجربة المحافظة بملف تمكين المرأة فى إطار رؤية الدولة نحو تحقيق التمكين الشامل لها، كما ذكرت محاور هذا المشروع الذى تم إنشاؤه بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والذى ساهم في حصول المحافظة على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢١ ضمن عشر مدن حول العالم...

قدمت " المحافظ " شرح تفصيلى حول المشروع الذى تم تنفيذه بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، والهدف من انشاؤه تدريب السيدات بمجالات ريادة الأعمال ومساعدتهن على بدء وتطوير مشروعاتهن وتمكينهن على المستوى الاقتصادى، حيث قاموا بتفقد أروقة المعرض بالمدينة والجزء الخاص بهيئة كاريتاس وفقًا لخطة التعاون بين المحافظة والهيئة لتدريب السيدات

واشاد السفراء بالمنتجات المعروضة والمتنوعة وجودتها المتميزة التى عكست مهارة المرأة الدمياطية..

فى سياق متصل، تفقدت المحافظ يرافقها السفراء مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج وحرصوا على زيارة قاعات الأنشطة والاطلاع والتواصل مع الأطفال المترددين على المكتبة ، كما استعرضت جهود المحافظة فى استكمال المكتبة التى ظلت عبارة عن هيكل خرسانى لسنوات لم يكتمل ، حيث تم الانتهاء من المشروع وافتتاحه عام ٢٠٢١ ، للخروج بمنارة ثقافية جديدة تخدم أبناء المدينة ومدينة رأس البر والمناطق المجاورة لهما ، كما تفقدوا المكتبة المتنقلة التى تم اطلاقها منذ عام لاتاحة الخدمات الثقافية والأنشطة للأطفال بالقرى و تقديم تلك الخدمات خلال فصل الصيف بمدينة رأس البر..

واختتمت فعاليات اليوم من منطقة اللسان بمدينة رأس البر ، حيث حرص السفراء على التقاط الصور التذكارية بجوار الفنار.

كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد استقبلت اليوم بكوبرى دمياط التاريخى، السفير حازم فهمى مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية و السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية ووفد سفراء الدول الأمريكية المعتمدين لدى القاهرة " جمهورية جواتيمالا ، جمهورية بنما ، جمهورية فنزويلا ، دولة كندا ، جمهورية تشيلى ، جمهورية الإكوادور ، جمهورية كوبا ، جمهورية البرازيل ، الولايات المتحدة المكسيكية ، جمهورية الدومينيكان ، جمهورية الباراجواى، جمهورية بوليفيا ، جمهورية الأوروجواي، وجمهورية الارجنتين" و مايكل جمال المدير الاقليمى للغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول ومسئول الإشراف على مشروعات التنمية المستدامة و المهندس محمود العبادى